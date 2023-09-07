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01:54 07.09.2023

Основний пріоритет для України на Генасамблеї ООН - залучення нових країн до реалізації "формули миру" - Кулеба

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Основний пріоритет для України на Генасамблеї ООН - залучення нових країн до реалізації "формули миру" - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні питання для України в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

“Генасамблея буде традиційно насиченою та напруженою. Пріоритет номер один – залучення нових країн до реалізації "формули миру" президента Зеленського та здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту “формули миру”. Пріоритет номер два – це питання експорту українського зерна на світові ринки”, - сказав Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента агентства “Інтерфакс-Україна” після спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Міністр наголосив, що продовольча безпека зараз залежить від російського шантажу, а "ми маємо звільнити світ від можливості РФ шантажувати світ голодом".

Третьою важливою темою Кулеба назвав зброю, зазначивши, що в рамках сесії Генеральної Асамблеї ООН будуть проведені двосторонні зустрічі, де буде можливість обговорити нові пакети військової допомоги та підтримку України.

Теги: #україна #генасамблея_оон

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