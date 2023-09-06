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21:36 06.09.2023

Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони - Умєров

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Україні щорічно необхідно 1,6 трлн грн для сектору безпеки та оборони - Умєров

Україні щорічно необхідно понад 3 трлн грн на військові витрати, з яких 1,6 трлн грн - для сектору безпеки й оборони, заявив новопризначений міністр оборони Рустем Умєров.

"З кожним днем військові витрати збільшуються, і ми повинні мати потужну стратегію, як у таких реаліях діяти країні, щоб перемогти. Понад 3 трильйони потрібно Україні щороку. З них 1,6 трильйона для сектору безпеки та оборони. Дохідна частина бюджету загалом 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби", - сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

За його словами, понад мільйон осіб на сьогодні задіяні в секторі безпеки і оборони країни, з них понад 800 тисяч - у Збройних силах України, хоча до початку повномасштабної війни ця цифра становила 261 тисячу.

"Оборонні видатки збільшилися більш ніж у шість разів порівняно із 2021 роком, а на ЗСУ - майже вдесятеро. Оборонний бюджет становить третину ВВП, величезна для будь-якої економіки світу цифра", - зазначив глава оборонного відомства.

Умєров також наголосив, що лише до кінця поточного року Україні знадобиться додатково 250 млрд грн на грошове забезпечення, і ці витрати зростають щодня. Як повідомлялося, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

 

 

Теги: #оборона #фінансування #умєров

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