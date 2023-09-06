Міністр оборони: Ми маємо підвищити оборонні спроможності українського виробника

Україні необхідно підвищити оборонні спроможності вітчизняного виробника, заявив міністр оборони Рустем Умєров.

"Серед важливих стратегічних завдань - ми повинні підвищити оборонні спроможності українського виробника. Все, що можна виробляти в Україні, повинні виробляти в Україні", - сказав він у своєму виступі на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

Водночас Умєров зазначив, що міністерство зі свого боку забезпечить українських виробників максимально можливими контрактами.

Крім того, новопризначений міністр оборони наголосив, що серед операційних першочергових завдань - підготовка необхідної інфраструктури до повноцінної експлуатації винищувачів F-16.

Як повідомлялося, 6 вересня Верховна Рада підтримала подання президента України Володимира Зеленського про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.