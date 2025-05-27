Кількість користувачів "бібліотеки комплектувальних" для виробників ОПК перевищила 150 – Сметанін

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Бібліотека комплектувальних для виробників оборонно-промислового комплексу продовжує наповнюватись як виробами, так і користувачами, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

"Станом на зараз, на платформі акредитовано 156 користувачів - організацій різних форм власності. Розміщено 97 комплектувальних в різних категоріях. Це антени, підсилювачі та генератори РЕБ, сервісні послуги, акумуляторні збірки, польотні контролери, рами, пропелери, двигуни FPV та інші супутні периферійні засоби, такі як системи скиду, серворейки, відеопідсилювачі, елементи бойових частин", - написав Сметанін в Телеграмі у вівторок.

За його словами, ведеться робота над покращенням функціоналу, зокрема, над удосконаленням специфікацій.

Як повідомлялося, створення державної установи "Агенція оборонних технологій" і запровадження вебсервісу "Бібліотека комплектувальних" українських зразків озброєння і військової техніки було у пріоритеті українського уряду на 2025 рік, оприлюдненому в лютому.

Станом на 23 квітня на ресурсі було акредитовано більше 100 користувачів та розміщено 55 пропозицій комплектувальних різних типів. Були доступні 14 специфікацій до кожного з виробів.

Сметанін зазначив, що "Бібліотека комплектувальних" є безпечною цифровою базою, до якої можуть потрапити лише перевірені українські виробники, які хочуть знайти партнерів та налагодити співпрацю задля збільшення виробництва української зброї.