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19:41 06.09.2023

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

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Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся в середу до учасників третього Саміту перших леді та джентльменів, що проходить у Києві.

Як зазначив президент, "Україна вміє робити історію іншою, зокрема, завдяки дипломатії емоцій - м'якій силі нашої держави, здатної говорити з душею кожного народу".

"Щоб рішення реалізовувалися, на фундаменті лише з емоцій, напевно, нічого не побудуєш. І лише ухвалення рішень замало. Завжди потрібна системність, щоб робити емоції рішеннями, а рішення конкретними результатами. У нашої м'якої сили є така системність. І це те, що дійсно посилює Україну", - сказав він.

За словами Зеленського, Саміт перших леді та джентльменів демонструє світові, "наскільки значним є потенціал у людей, які хоч і не керують інституціями, але володіють потужністю щирості".

"Перші леді та джентльмени держав часто знаходять такі аргументи і тональність, які не доступні політикам. І це спрацьовує. І це результат", - сказав Зеленський, нагадавши, як, зокрема, завдяки комунікаціям першої леді Олени Зеленської у США вдалося просунутися вперед у питанні сучасного ППО для України.

Крім того, президент нагадав, як візит першої леді та української делегації до Сеула фактично поклав початок перезапуску відносин між Україною та Кореєю.

Звертаючись до учасників, Зеленський наголосив, що заявлена тема саміту "Ментальне здоров'я" та сама державна увага до цієї теми - це значно більше, ніж просто про медицину, терапію та практики, що мають бути доступними для людей у сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, що переживає війну.

"Це про те, що суспільство може, що має зробити. І про те, чого суспільству точно слід остерігатися. Ментальне, душевне навантаження - це один із найважчих багажів, які залишає війна. І цей багаж, на жаль, не всі витримують", - сказав він, додавши, що історія знає війни, багаж яких ставав руйнівним тягарем і для людей, і для суспільств.

Президент наголосив, що "війна - це виклик, який не зникає повністю навіть після закінчення бойових дій і з укоріненням настання миру, тому нікого не можна залишати наодинці з війною, з її наслідками".

"Стійкість людей має межі. Але у всіх ця межа - в емоціях, у тому невидимому багажі відчуттів, який спонукає людину діяти так чи інакше. Це про ментальне здоров'я", - сказав він.

За словами Зеленського, ментальне здоров'я - це особливий напрям, що потребує особливого підходу.

"Нової уваги - і не тільки уваги нашої держави. Нових інститутів. Нової сфери реабілітації. Підготовки кадрів і поширення терапії. Нової соціальної політики. Нової міжнародної взаємодії. Нових домовленостей. Разом з іншою роботою - дипломатією емоцій і системною роботою м'якої сили, спрямованою заради внутрішнього світу людей. Щоб люди перемагали. Разом зі своєю державою", - заявив президент.

"Війна залишає людям те, що потрібно вміти відкинути. Відкинути те, що руйнує життя. Треба побудувати систему, яка позбавляє від цих руйнувань", - резюмував він.

Як повідомлялося, третій Саміт перших леді та джентльменів зібрав у Києві кілька десятків представників різних країн світу, включно з політиками, експертами, акторами та медиками. Спеціальним гостем саміту став держсекретар США Ентоні Блінкен.

 

 

 

Теги: #президент #саміт #звернення

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