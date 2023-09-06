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14:22 06.09.2023

Президент вручив погони генералів військовослужбовцям Сил оборони та правоохоронних органів України

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв вищі військові та спеціальні звання і вручив погони військовослужбовцям сил оборони та правоохоронних органів України, повідомляє пресслужба глави держави.

"У воєнної мотивації різні складові, але повага до кожного, справедлива оцінка заслуг та вдячність за бойовий результат – це такі складові мотивації, від яких залежить енергія інших її частин. Вищі військові та спеціальні звання, які були вам присвоєні, – це і свідчення поваги держави до кожного з вас, до вашої служби, це оцінка ваших заслуг і командирських якостей і це вдячність держави за ваші результати", - сказав Зеленський, звертаючись до військовослужбовців.

Він наголосив, що присвоєння високого звання накладає обов'язок завжди, за будь-яких умов, обставин, настроїв і ситуацій, вести людей до головної мети - до перемоги України.

"Завжди саме так, щоб воїни – всі ці хлопці й дівчата різного віку і різних поколінь – вас поважали, розуміли вас, а ви – їх. І дуже важливо, щоб кожен вважав за честь битися заради України поруч із вами", - зазначив Зеленський.

На прохання президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які загинули в боротьбі за Україну.

Глава держави присвоїв звання генерал-майора та вручив відповідні погони начальнику Військової служби правопорядку у Збройних силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ Володимиру Гуцолу, начальнику Військової академії (м. Одеса) Дмитру Делятицькому, командувачу військ оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ Дмитрові Красильникову, командувачу Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктору Хоренку.

Президент також присвоїв звання бригадного генерала та вручив погони начальнику Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ Сергію Баранову, начальнику тилу Командування Сил логістики Збройних сил України Сергію Булавку, начальнику командно-штабного інституту застосування військ (сил) Національного університету оборони України Юрію Миколенку, начальнику штабу – заступнику командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ Сергію Сірченку, начальнику штабу – заступнику командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігорю Скибюку, начальнику Центрального управління наземними системами озброєння Командування сил логістики ЗСУ Андрію Слюсарю, начальнику Центрального управління забезпечення засобами ураження Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ Сергію Царію та іншим.

Звання коммодора президент присвоїв першому заступнику начальника регіонального управління - начальнику штабу Морської охорони Адміністрації Державної прикордонної служби України Олександру Ніколаєнку.

Директору Державного бюро розслідувань Олексію Сухачову президент присвоїв спеціальне звання генерал-майора ДБР.

Глава держави також присвоїв спеціальне звання генерала поліції третього рангу і вручив відповідні погони начальнику Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрію Виходцю, начальнику Департаменту патрульної поліції Національної поліції Євгену Жукову, начальнику Департаменту кадрового забезпечення Національної поліції Сергію Кобцю та начальнику Головного управління Національної поліції в Херсонській області Ігорю Королю.

Теги: #зсу #звання #зеленський

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