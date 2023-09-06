Мережа парфумерно-косметичних магазинів EVA відкрила перший магазин нового формату shop-in-shop у Дніпрі (бул. Європейський, 4), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі компанії.

Формат shop-in-shop становить собою відокремлений відділ - центр здоров'я шкіри, розташований на базі магазину EVA стандартного формату в концепції "Жіноча енергія", яку мережа презентувала наприкінці минулого року.

"Тут представлені дерматокосметика, товари для здоров'я, засоби догляду всесвітньо відомих брендів La Roche-Posay, CeraVe, Vichy тощо", - розповів операційний директор ТОВ "РУШ" (лінія магазинів EVA та EVA.UA) Віктор Середній.

Повідомляється, що проєкт реалізовано спільно з партнером L'Oréal, обсяг інвестицій у відкриття одного shop-in-shop становить близько 600 тис. грн.

"За роки роботи EVA стала для клієнтів експертом з краси. Вихід у нові ніші, зокрема розширення асортименту за рахунок дерматокосметики, є логічним кроком у рамках стратегії розвитку. Важливо, що за потреби підібрати необхідний догляд покупцеві допомагає не просто консультант, добре обізнаний з характеристиками товару, а фахівець, який може визначити тип та індивідуальні потреби шкіри за допомогою спеціального обладнання безпосередньо в магазині", - додав Середній.

Надалі EVA планує масштабувати проєкт на інші великі міста України.

ТОВ "РУШ", що управляє мережею EVA, засноване 2002 року. Має 52 власних торгових марок, які представлені товарами для дому, парфумерією, косметикою, біжутерією, засобами особистої гігієни, аксесуарами, білизною та дитячими товарами. Частка продажу ВТМ у натуральному вимірі 2022 року становила 30,6%.

Станом на 23 лютого 2022 року налічувалося 1119 магазинів EVA в Україні. У липні 2023 року мережа налічує 1023 магазини. Штат співробітників компанії становить близько 13,4 тис. осіб.

За даними ресурсу Opendatabot, власником ТОВ "РУШ" значиться ТОВ "Корпсолюшин" (100%), кінцевими бенефіціарами компанії є українські бізнесмени Руслан Шостак і Валерій Кіптик.

Згідно з фінансовими результатами "РУШ", його чистий прибуток 2022 року зріс на 16,7% - до 973,8 млн грн, вартість активів скоротилася на 2,5% - до 10,3 млрд грн. Товарообіг мережі EVA за підсумками 2022 року скоротився на 7% до попереднього року і становив 15,7 млрд грн.