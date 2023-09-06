Події

11:36 06.09.2023

У приміщеннях "Київтеплоенерго" здійснюють обшуки через висновки Держаудитслужби, які оскаржують у суді через необґрунтованість, - КМДА

1 хв читати
У приміщеннях "Київтеплоенерго" здійснюють обшуки через висновки Держаудитслужби, які оскаржують у суді через необґрунтованість, - КМДА

У середу, 6 вересня, у приміщеннях комунального підприємства "Київтеплоенерго" здійснюють обшуки. Підставою цього стали висновки ревізії Державної аудиторської служби України (ДАСУ), повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"КП "Київтеплоенерго" не перешкоджає обшукам, добровільно надає запитувану інформацію та документи", - зазначено в повідомленні.

Водночас у КМДА зазначили, що на початку 2023 року вже подали до суду на Держаудитслужбу через порушення під час здійснення аудиту, необґрунтованість висновків і формальний підхід.

"Відповідне провадження розпочато в Київському окружному адміністративному суді. Комунальне підприємство вважає висновки аудиторів необґрунтованими, бо в їх основі – не аналіз документації чи фактичної роботи, а суб’єктивні документально не підтверджені оцінки, взяті переважно з медіаджерел. Крім того, Держаудитслужба свідомо позбавила КП "Київтеплоенерго" можливості надати фахові пояснення та коментарі, чим грубо порушила порядок проведення державного фінансового контролю", - зазначено у повідомленні.

Наголошується, що фахівці Держаудитслужби під час підготовки звіту порушили регламент перевірки. Крім того, аудитори склали акт ревізії підприємства, хоча ревізія є окремим видом перевірки, потребує окремої процедури і проведена не була.

"Висновок аудиту є вкрай необґрунтованим, містить низку суб’єктивних та упереджених оцінок", - наголошують у КМДА.

Теги: #обшуки #київтеплоенерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 05.09.2023
В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури - СБУ

В Україні відбувається понад 20 обшуків у справі про зловживання на відновленні енергетичної інфраструктури - СБУ

08:49 05.09.2023
СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

СБУ проводить обшуки вдома у в.о. мера Чернігова

17:20 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

17:16 31.08.2023
"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

"Київтеплоенерго" спростовує звинувачення прокуратури в купівлі насосного обладнання за завищеною ціною

09:29 31.08.2023
Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

Директор департаменту КП "Київтеплоенерго" та підрядник підозрюються в закупівлі насосів за завищеними цінами

07:18 27.08.2023
МЗС України засуджує обшуки російських силовиків у будинках кримських татар на День незалежності

МЗС України засуджує обшуки російських силовиків у будинках кримських татар на День незалежності

08:58 24.08.2023
У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

У Криму російські силовики проводять обшуки в будинках кримських татар

11:48 11.08.2023
У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки

У службових приміщеннях "Київзеленбуду" відбуваються обшуки

18:28 03.08.2023
Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

Нардеп Дубінський вважає незаконними обшуки, проведені в нього ДБР та СБУ

11:23 03.08.2023
СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон

СБУ та ДБР проводять обшуки в нардепа Дубінського, який під приводом супроводу батька поїхав на відпочинок за кордон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

Кабмін вніс до Ради подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва - ЗМІ

ОСТАННЄ

Єврейська конфедерація України про висловлювання Путіна: Це спроба використати неонацистські наративи для виправдання вторгнення в Україну

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

Бубка заявляє, що непричетний до жодного бізнесу на окупованих територіях

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода без опадів

Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги зміняться з 1 грудня

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки поранено двох людей, постраждав об'єкт цивільної інфраструктури

Кабмін вніс до Ради подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА