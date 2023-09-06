Події

11:23 06.09.2023

Кабмін вніс до Ради подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ

2 хв читати
Кабмін вніс до Ради подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради подання про призначення колишнього начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

"Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ", - написав парламентарій у телеграм-каналі в середу.

За його словами, ВР має намір ухвалити рішення про призначення Кириленка вже 6 вересня.

Свою публікацію Железняк супроводив фотокопією подання, підписаного прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. При цьому на сайті ВР наразі відсутня картка відповідного проєкту постанови.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні 5 вересня ВР проголосувала за звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ, а ввечері у вівторок президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА. А раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі зазначив, що наступного дня після голосування за звільнення Піщанської парламент планує призначити Кириленка керівником АМКУ.

Павло Кириленко - підполковник юстиції. У 2008 році закінчив Юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

У прокуратурі України працює з липня 2008 року помічником прокурора, прокурором відділу, заступником прокурора, прокурором прокуратури та начальником слідчого управління прокуратури. Працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

Наказом Генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. А 26 червня 2019 року Кабінет Міністрів України підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації. Згідно з указом президента України, Кириленко очолив Донецьку ОДА 5 липня 2019 року.

 

Теги: #амку #кириленко #кандидатура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 05.09.2023
ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

ВР звільнила Піщанську з посади голови АМКУ

10:44 05.09.2023
Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

Піщанська подала до ВР заяву про звільнення з посади голови АМКУ - Стефанчук

22:21 03.09.2023
Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

13:47 02.09.2023
Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

Посаду голови ФДМ обійме Піщанська, коли Умеров змінить Резнікова на посаді міністра оборони - нардеп

11:46 01.09.2023
АМКУ оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт"

АМКУ оштрафував на 14,3 млн грн учасників змови на аукціоні з продажу майна ДП "Укрспирт"

14:16 10.08.2023
Посли США та ЄС вітають посилення Верховною Радою повноважень АМКУ

Посли США та ЄС вітають посилення Верховною Радою повноважень АМКУ

19:52 09.08.2023
Рада посилила повноваження АМКУ

Рада посилила повноваження АМКУ

11:09 30.07.2023
Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

Окупанти вранці обстріляли Авдіївку, встановлюються обсяги руйнувань - голова Донецької ОВА

12:47 28.07.2023
ВР не змогла продовжити засідання в п'ятницю через відсутність голосів за законопроєкт про реформу АМКУ - нардепка Геращенко

ВР не змогла продовжити засідання в п'ятницю через відсутність голосів за законопроєкт про реформу АМКУ - нардепка Геращенко

17:28 04.07.2023
АМКУ дозволив передати "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" - ЗМІ

АМКУ дозволив передати "Укрнафтобуріння" в управління "Укрнафти" - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає - голова ОВА

Держсекретар США Блінкен прибув до Києва - ЗМІ

Сили оборони за добу ліквідували 610 окупантів і 36 артилерійських систем

ОСТАННЄ

Єврейська конфедерація України про висловлювання Путіна: Це спроба використати неонацистські наративи для виправдання вторгнення в Україну

Блінкен вшанував пам'ять полеглих українських захисників на Берковецькому кладовищі

Атака російських БПЛА призвела до пошкодження електромережі та відключення споживачів в Одеській області - Міненерго

СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

Бубка заявляє, що непричетний до жодного бізнесу на окупованих територіях

У найближчі дві доби в Україні очікується тепла погода без опадів

Правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги зміняться з 1 грудня

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки поранено двох людей, постраждав об'єкт цивільної інфраструктури

У приміщеннях "Київтеплоенерго" здійснюють обшуки через висновки Держаудитслужби, які оскаржують у суді через необґрунтованість, - КМДА

Ставка верховного головнокомандувача розглянула підготовку енергосистеми України до зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА