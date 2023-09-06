Кабмін вніс до Ради подання про призначення Павла Кириленка головою АМКУ

Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради подання про призначення колишнього начальника Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

"Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ", - написав парламентарій у телеграм-каналі в середу.

За його словами, ВР має намір ухвалити рішення про призначення Кириленка вже 6 вересня.

Свою публікацію Железняк супроводив фотокопією подання, підписаного прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. При цьому на сайті ВР наразі відсутня картка відповідного проєкту постанови.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні 5 вересня ВР проголосувала за звільнення Ольги Піщанської з посади голови АМКУ, а ввечері у вівторок президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА. А раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у своєму телеграм-каналі зазначив, що наступного дня після голосування за звільнення Піщанської парламент планує призначити Кириленка керівником АМКУ.

Павло Кириленко - підполковник юстиції. У 2008 році закінчив Юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство".

У прокуратурі України працює з липня 2008 року помічником прокурора, прокурором відділу, заступником прокурора, прокурором прокуратури та начальником слідчого управління прокуратури. Працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генпрокуратурі.

Наказом Генерального прокурора України від 22 вересня 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. А 26 червня 2019 року Кабінет Міністрів України підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації. Згідно з указом президента України, Кириленко очолив Донецьку ОДА 5 липня 2019 року.