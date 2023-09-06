Російські війська за добу обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області, трьох жителів госпіталізовано

Протягом доби російські війська піддали обстрілу 26 населених пунктів Запорізької області, унаслідок влучань госпіталізовано трьох мешканців, зруйновано житлові будинки, а також інфраструктуру, інформував голова військової обладміністрації Юрій Малашко в середу вранці.

"За минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах. 80 артилерійських обстрілів припали на територію Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню", - зазначив він у своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що зафіксовано дев'ять авіаційних ударів по Оріхову, Роботиному і Новоданилівці, БПЛА-атаки по Новодарівці, Малинівці та Кам'янському, а також обстріл із РСЗВ по Степногірську і Полтавці.

"Унаслідок авіаційного удару по Новоданилівці поранення дістали троє місцевих жителів: 56-річний чоловік і жінки 57 і 58 років. Постраждалих доправлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги", - зазначив Малашко.

Також, за його даними, надійшло 59 повідомлень про руйнування внаслідок обстрілів житлових будинків, господарських будівель та об'єктів інфраструктури.