Події

08:42 06.09.2023

За минулу добу троє людей дістали поранення в результаті обстрілу Херсонської області

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За минулу добу троє людей дістали поранення в результаті обстрілу Херсонської області

Окупанти продовжують масовані обстріли Херсонської області, за минулу добу троє людей були поранені, пошкоджено житлові квартали і вежу мобільного зв'язку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу вранці.

За його словами, у результаті російської агресії 3 людини отримали поранення. А також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, вежу мобільного зв'язку в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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