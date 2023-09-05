Події

22:02 05.09.2023

За час повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тис. злочинів

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За час повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тис. злочинів

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звернувся у відеоформаті до відвідувачів виставки Russian War Crimes ("Російські воєнні злочини"), яка відкрилася 4 вересня в Берлінському університеті імені Гумбольдта, передає пресслужба Офісу глави держави.

"З лютого 2022 року внаслідок повномасштабної російської агресії проти України скоєно 136 тисяч злочинів. За нашими даними, за цей час було вбито орієнтовно 11 тисяч мирних жителів, 497 із яких – діти. Ще 20 тисяч дітей викрали та вивезли до Росії. Ці цифри не є остаточними, а перелік злочинів далеко не вичерпний. Ми вимагаємо справедливості за кожного закатованого та вбитого українця, за кожну зруйновану домівку, за кожну сльозу, пролиту українською дитиною", - зазначив Єрмак.

У відеозверненні він укотре наголосив на важливості дотримання Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, і притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

В офіційному відкритті виставки Russian War Crimes також взяли участь: віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Німеччині Олексій Макеєв, голова опікунської ради та колишній голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер і директор Інституту права міжнародного миру та безпеки Кельнського університету Клаус Крес.

Катрін Герінг-Екардт зазначила, що виставка Russian War Crimes представляє фотодокази російських звірств в Україні, жертвами яких ставали невинні люди.

"Виставка наочно демонструє масовість скоєних жахливих діянь і є нагадуванням для тих із нас, хто обіймає політично відповідальні посади в усьому світі, що за ці злочини має бути покарання. Росія та Путін мусять понести відповідальність", - заявила Катрін Герінг-Екардт.

Проєкт демонструє фотографії, зроблені по всій Україні з 24 лютого 2022 року - дня початку повномасштабного російського вторгнення.

Виставка була організована PinchukArtCentre у партнерстві з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ України та Бундестагом. Експозиція триватиме до 16 вересня.

Уперше вона експонувалася в колишньому "російському домі" в Давосі під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму-2022. Пізніше проєкт було продемонстровано в Лондоні, Брюсселі, Нью-Йорку, Мюнхені, Вільнюсі та Братиславі.

 

 

 

Теги: #рф #виставка #злочини #єрмак

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