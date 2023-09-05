Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс стверджує, що на території його країни не падали жодні частини безпілотників або будь-яких інших апаратів, передає румунський новинний телеканал Digi24.

"Можу вам сказати, що не було жодної деталі, ні дрона, ні будь-якої іншої частини будь-якого пристрою, який прибув до Румунії. Ми маємо повний контроль над нашим національним простором. Я перевірив абсолютно все і можу заспокоїти населення. Нічого не досягло Румунії. Але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від кордону з Румунією", - цитує Digi24 президента Румунії.

Йоганніс наголосив, що Румунія продовжує уважно стежити за ситуацією і запевнив, що країна надійно захищена. "Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії", - сказав Йоганніс.

Як повідомлялося, у МЗС України в понеділок повідомили із посиланням на Держприкордонслужбу, що під час атаки на українські порти на Дунаї в ніч на 4 вересня російські Shahed упали на території Румунії, і додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас у румунському Міноборони цю інформацію заперечують, заявляючи, що російські дрони не становили прямої військової загрози для Румунії. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.