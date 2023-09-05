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15:46 05.09.2023

Люди хочуть, щоб контрнаступ виглядав як у "Месниках" або "Астеріксі та Обеліксі", але життя трохи складніше - Кулеба

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Люди хочуть, щоб контрнаступ виглядав як у "Месниках" або "Астеріксі та Обеліксі", але життя трохи складніше - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що український контрнаступ - не комікс і не фільм, де герої парою ударів "розкидають величезне військо ворога і встановлюють справедливість".

"Ви знаєте, я розумію, що люди в США хочуть, щоб український контрнаступ виглядав як комікс "Месники". А люди у Франції хотіли б бачити щось на кшталт "Астерікс і Обелікс". Тобто з'являються герої, які одним-двома ударами розкидають величезне військо ворога і встановлюють справедливість. Але життя трохи складніше", - сказав Кулеба в інтерв'ю програмі C à vous на французькому телеканалі France 5.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що критикувати перебіг контрнаступу української армії - це все одно, що плюнути в обличчя українського солдата, який ризикує своїм життям, звільняючи Україну від російських загарбників.

Він також наголосив, що його іноземні колеги, які отримують інформацію від своїх військових і розвідки, не мають претензій щодо українського наступу, а навпаки сфокусовані на допомозі Україні.

 

Теги: #мзс #кулеба

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