На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

Повністю або частково відновлено зі збереженням функцій життєдіяльності 67 із 86 дошкільних закладів Київської області, які було пошкоджено під час окупації, повідомляє пресцентр Київської обласної державної адміністрації у вівторок.

Дитячі садочки почали відновлювати одразу після звільнення регіону. Відновлювальні роботи було, зокрема, виконано завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації та коштів, виділених із місцевого бюджету.