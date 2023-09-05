Події

14:55 05.09.2023

На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

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На Київщині відновлено 67 із 86 пошкоджених під час окупації дитсадків - обладміністрація

Повністю або частково відновлено зі збереженням функцій життєдіяльності 67 із 86 дошкільних закладів Київської області, які було пошкоджено під час окупації, повідомляє пресцентр Київської обласної державної адміністрації у вівторок.

Дитячі садочки почали відновлювати одразу після звільнення регіону. Відновлювальні роботи було, зокрема, виконано завдяки фінансовій підтримці міжнародної благодійної організації та коштів, виділених із місцевого бюджету.

Теги: #дитсадки #відновлення #київська_область

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