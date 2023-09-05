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10:24 05.09.2023

Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли Середина-Буду та 13 прикордонних сіл у Сумській та Чернігівській областях, без жертв - ОК "Північ"

Російські окупанти за минулу добу двічі обстріляли місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області, також під артилерійський і мінометний обстріл потрапили сім сіл Сумської та шість - Чернігівської областей.

Як повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. Про руйнування та пошкодження майна не повідомляють.

Під обстріл потрапили села Карповичі, Лісківщина, Леонівка, Бучки і Грем'яч Новгород-Сіверського району та с. Клюси Корюківського району Чернігівської області. Також обстріляно села Дружба, Ситне, Чернацьке, Українське, Зноб-Новгородське, Сидорівка й Ромашкове Шосткинського району Сумської області. Усі вони розташовані поблизу державного кордону з РФ (Брянська область).

"Чернігівська область. Семенівська громада: Карповичі -14 приходів, імовірно міномет 82 мм; 3 приходи, імовірно ствольна артилерія; Лісківщина - 11 приходів, імовірно ствольна артилерія; Леонівка - 12 приходів, імовірно міномет 82 мм. Новгород-Сіверська громада: Бучки - 14 приходів, імовірно міномет 120 мм; Грем'яч - 3 приходи, імовірно ствольна артилерія. Сновська громада: Клюси - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм", - ідеться у зведенні.

"Сумська область. Шосткинський район: Дружба - 20 приходів, імовірно РСЗВ; Ситне - 3 приходи, імовірно міномет 120 мм; Чернацьке - 18 приходів, імовірно РСЗВ; Українське - 3 приходи, імовірно міномет 120 мм; Середина-Буда - 10 приходів, імовірно міномет 120 мм; 12 приходів, імовірно РСЗВ; 3 приходи, імовірно ствольна артилерія; Зноб-Новгородське - 9 приходів, імовірно ствольна артилерія; Сидорівка - 2 приходи, імовірно міномет 82 мм; Ромашкове - 2 приходи, імовірно ствольна артилерія", - повідомили в ОК "Північ".

Загалом за добу нараховано 18 обстрілів (142 вибухи) із різних видів озброєння.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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