Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський і командири десантно-штурмових військ і штурмової піхоти обговорили поточну ситуацію на фронті, спланували подальші дії та ухвалили важливі рішення.

"Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення", - йдеться в його телеграм-каналі вранці у вівторок.

Командувач також нагородив військових і подякував за зразкове виконання завдань.

"Усі мужні, усі сильні. Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їхню техніку, повертаємо під контроль нашу землю", - наголосив він.