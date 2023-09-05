Події

09:13 05.09.2023

Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

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Сирський анонсував ухвалення важливих рішень щодо подальших дій на фронті

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський і командири десантно-штурмових військ і штурмової піхоти обговорили поточну ситуацію на фронті, спланували подальші дії та ухвалили важливі рішення.

"Відвідав частини десантно-штурмових військ та штурмової піхоти. Обговорив з командирами поточну ситуацію на фронті. Спланували подальші дії, ухвалили важливі рішення", - йдеться в його телеграм-каналі вранці у вівторок.

Командувач також нагородив військових і подякував за зразкове виконання завдань.

"Усі мужні, усі сильні. Йдемо вперед, знищуємо ворогів та їхню техніку, повертаємо під контроль нашу землю", - наголосив він.

 

Теги: #війна #зсу #сирський

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