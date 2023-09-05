Бійці ССО ліквідували гаубицю окупантів Д-30

Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ під час проведення аеророзвідки виявили ворожу гаубицю Д-30 і знищили її за допомогою безпілотного авіаційного комплексу (БПАК), повідомляють у телеграм-каналі ССО ЗСУ.

"Під час проведення аеророзвідки, операторами ССО були виявлені позиції ворожої артилерії. У результаті використання ударних БПАК, ціль успішно знищено", - сказано в повідомленні.

Також захисники показали відео підготовки до застосування цього дрона і момент ураження ворожої цілі.

На якій ділянці фронту "мінусували" гаубицю противника Д-30 - не уточнюється.

"Йдемо далі!" - наголосили в структурі.