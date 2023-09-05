Події

08:11 05.09.2023

Окупанти випустили 227 снарядів по Херсонській області, поранено дитину

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Окупанти випустили 227 снарядів по Херсонській області, поранено дитину

Унаслідок ворожих обстрілів російських окупантів територією Херсонської області поранено одну дитину, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 227 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. 1 дитина дістала поранення", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; складські приміщення хлібоприймального пункту в Бериславському районі.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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