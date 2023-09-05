Кулеба привітав на посаді нову керівницю МЗС Нідерландів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав із новою посадою свою колегу з Нідерландів Ханке Брейнс Слот.

"Вітаємо Ханке Брейнс Слот із призначенням міністром закордонних справ Нідерландів. У нас чудові двосторонні відносини. Я з нетерпінням чекаю спільної роботи, щоб наблизити перемогу України, забезпечити відповідальність за російські злочини та захистити наші спільні цінності", - написав Кулеба.

Новим главою МЗС Нідерландів стала Ханке Брейнс Слот, яка очолювала раніше МВС країни. Її призначення відбулося після того, як Вопке Хукстра залишив посаду міністра закордонних справ із 1 вересня.

Рішення набирає чинності з 5 вересня.