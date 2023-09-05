Події

00:14 05.09.2023

Кулеба: послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, але ми однозначно стоятимемо на захисті всіх принципових позицій

1 хв читати
Кулеба: послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, але ми однозначно стоятимемо на захисті всіх принципових позицій

Позиція України щодо "Чорноморської зернової ініціативи" - не бути заручниками російського шантажу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи заклик президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що Україні потрібно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди".

"У нас були плідні контакти з турецькою стороною напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, чітко донесли свою позицію, всі роз'яснили, наша позиція справедлива: ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли РФ створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати". Тому послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, дізнаємося про всі деталі і ухвалюватимемо рішення", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Міністр наголосив, що Україна однозначно "стоятиме на захисті всіх принципових позицій", у тому числі щодо санкційного тиску на Росію.

"Водночас зазначу, що жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції РФ насправді немає, і це спекуляція Росії", - додав Кулеба.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україні необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої Росія вийшла у липні.

"Для того, щоб мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз важливо зерно, яке прямуватиме до найменш розвинених жебраків африканських країн", - сказав Ердоган на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним після зустрічі в Сочі.

Теги: #україна #захист #позиції #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:27 05.09.2023
Кулеба: розраховуємо, що Шольц якнайшвидше ухвалить рішення про передачу Україні Taurus

Кулеба: розраховуємо, що Шольц якнайшвидше ухвалить рішення про передачу Україні Taurus

23:58 04.09.2023
Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

23:56 04.09.2023
Кулеба: із Форуму оборонних індустрій потрібно вийти з конкретними домовленостями про збільшення виробництва необхідної Україні зброї

Кулеба: із Форуму оборонних індустрій потрібно вийти з конкретними домовленостями про збільшення виробництва необхідної Україні зброї

23:54 04.09.2023
Кулеба: коли людина, сидячи на дивані, починає критикувати швидкість контрнаступу - вона критикує конкретного українського солдата

Кулеба: коли людина, сидячи на дивані, починає критикувати швидкість контрнаступу - вона критикує конкретного українського солдата

23:51 04.09.2023
Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

23:39 04.09.2023
Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

Лубинець закликав міжнародне суспільство засудити псевдовибори РФ на території чотирьох областей України

20:17 04.09.2023
Австрія довела на своєму прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію - Кулеба у зверненні до австрійського дипкорпусу

Австрія довела на своєму прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію - Кулеба у зверненні до австрійського дипкорпусу

18:06 04.09.2023
Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

Чорноморську зернову ініціативу має бути відновлено, але не за рахунок шантажу і виконання забаганок РФ - Кулеба

17:47 04.09.2023
Кулеба: Думаю, що рішення про передання Україні ракет Taurus лежить у Шольца на столі

Кулеба: Думаю, що рішення про передання Україні ракет Taurus лежить у Шольца на столі

04:08 04.09.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини пошкоджено п'ять приватних будинків - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ставка після поїздки Зеленського на фронт розгляне питання радіоелектронної боротьби

Зеленський відвідав вісім бригад, які воюють на Донецькому напрямку

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування ТРЦ столиці, триває перевірка

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

Комісія ООН: На цьому етапі ми не дійшли висновку про те, що в Україні відбувається геноцид

ОСТАННЄ

НБУ ініціює повторну акцію зі збору монет для ЗС України "Смілива гривня"

Зеленський відвідав вісім бригад, які воюють на Донецькому напрямку

Бельгія передасть Україні ракети Sea Sparrow

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування ТРЦ столиці, триває перевірка

На сході ворог використовує майже 400 тис. снарядів за тиждень - Маляр

В Умані на Рош Гашана запровадять обмеження, зокрема заборонять продаж алкоголю

Україні потрібно "пом'якшити підхід" щодо "зернової угоди" - Ердоган після зустрічі з Путіним

Саміт перших леді та джентльменів буде присвячений темі ментального здоров'я і збере представників із десятків країн - Зеленська

На Харківщині рятувальники загасили лісову пожежу, незважаючи на загрозу повторних обстрілів

Порошенко зареєстрував законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА