Кулеба: послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, але ми однозначно стоятимемо на захисті всіх принципових позицій

Позиція України щодо "Чорноморської зернової ініціативи" - не бути заручниками російського шантажу, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи заклик президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що Україні потрібно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди".

"У нас були плідні контакти з турецькою стороною напередодні зустрічі Путіна та Ердогана, чітко донесли свою позицію, всі роз'яснили, наша позиція справедлива: ми не повинні бути далі заручниками російського шантажу, коли РФ створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати". Тому послухаємо, що привезли турецькі колеги із Сочі, дізнаємося про всі деталі і ухвалюватимемо рішення", - сказав він в ефірі телемарафону в понеділок.

Міністр наголосив, що Україна однозначно "стоятиме на захисті всіх принципових позицій", у тому числі щодо санкційного тиску на Росію.

"Водночас зазначу, що жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції РФ насправді немає, і це спекуляція Росії", - додав Кулеба.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україні необхідно "пом'якшити свій підхід" для відновлення "зернової угоди", з якої Росія вийшла у липні.

"Для того, щоб мати можливість робити спільні кроки з Росією, Україні необхідно пом'якшити свій підхід. Особливо зараз важливо зерно, яке прямуватиме до найменш розвинених жебраків африканських країн", - сказав Ердоган на спільній прес-конференції з президентом РФ Володимиром Путіним після зустрічі в Сочі.