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23:58 04.09.2023

Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

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Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим, повідомляє прес-служба представництва президента України в АР Крим.

"Президент України підписав закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим", ухвалений Верховною Радою України 23 серпня - у день проведення третього саміту Кримської платформи", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що проект закону було розроблено представництвом спільно з комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

"Після набуття чинності Законом - наступного дня після його офіційного опублікування, будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та введення нового районного поділу Автономної Республіки Крим", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що головною метою закону є підготовка ґрунту для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад.

"У зв'язку з цим закон також доручає Кабінету міністрів України протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців утворити районні державні адміністрації нових районів та внести на розгляд парламенту законопроект про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації", - йдеться у повідомленні. 

Теги: #закон #україна #крим #зеленський

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