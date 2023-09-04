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23:56 04.09.2023

Кулеба: із Форуму оборонних індустрій потрібно вийти з конкретними домовленостями про збільшення виробництва необхідної Україні зброї

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Кулеба: із Форуму оборонних індустрій потрібно вийти з конкретними домовленостями про збільшення виробництва необхідної Україні зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на Форумі оборонних індустрій, який пройде восени, буде укладено конкретні домовленості щодо збільшення виробництва необхідної Україні зброї.

"Ми працюємо над ним (форумом - ІФ-У) спільно з Мінстратегпромом, Міноборони, щоб звести в одному місці всіх, хто хоче робити спільне виробництво з українськими "зброярами" або своє виробництво на території України, та представників урядів, які готові допомагати своїм компаніям входити до цих проектів. І ми маємо справді вийти з цього саміту з конкретними домовленостями про збільшення виробництва необхідної для України зброї. Цей результат буде. Я вже бачу це по тому, як іде підготовка, але це новий етап", - сказав він в ефірі телемарафону у понеділок.

На першому етапі, як пояснив міністр, Україна відкривала "нові позиції" щодо зброї, яку необхідно отримати від партнерів, а новий етап – забезпечення того, щоб працювала система, яка зможе забезпечити солдата на фронті. Зокрема, йдеться про незалежність від ремонту та обслуговування техніки.

"Для створення цієї системи нам потрібно провести цей форум", – пояснив Кулеба.

2 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення в Україні восени 2023 року першого форуму оборонних індустрій.

Пізніше у МЗС України розповіли, що мета форуму – об'єднання українських та іноземних виробників для довгострокового та системного зміцнення обороноздатності України, обміну технологіями, налагодження спільного виробництва, системного обслуговування та ремонту техніки, посилення оборонного потенціалу як України, так і партнерів на основі технологій та зброї. натовських зразків.

Перший форум оборонних індустрій стане майданчиком, на якому найбільші світові виробники зброї разом із військово-політичним керівництвом України та країн-партнерів разом напрацьовуватимуть нові альянси та стратегії підтримки міжнародної безпеки, розпочинатимуть спільні проекти.

16 серпня Кулеба, міністр оборони Олексій Рєзніков та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин підписали спільний лист країнам-партнерам та іноземним компаніям із запрошенням до участі у форумі оборонних індустрій.

Теги: #форум #україна #кулеба #оборонні #індустрії

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