Зеленський відвідав вісім бригад, які воюють на Донецькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський у понеділок здійснив робочу поїздку на Донеччину, під час якої заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, а також обговорив поточні потреби військових, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України заслухав доповіді командирів бойових бригад про оперативну ситуацію на фронті, взаємодію підрозділів у зоні відповідальності ОТУ "Донецьк", а також про статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, глава держави спільно із командувачем морської піхоти і ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем та першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручко, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Зеленський обговорив із командирами (бригад - ІФ-У) питання, серед яких найчастіше згадувалася дедалі більша потреба в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом і брак окремих типів боєприпасів.

Також президент і військові обговорили створення допоміжної системи забезпечення бригад, яка візьме на себе менеджерські функції та вивільнить час командирів для бойової роботи. Йшлося також про способи підвищення мотивації воїнів.