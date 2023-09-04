Поліція Києва отримала повідомлення про замінування ТРЦ столиці, триває перевірка

Поліція Києва отримала повідомлення про замінування всіх торговельно-розважальних центрів (ТРЦ) столиці, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Поліція столиці отримала інформацію про замінування всіх торговельно-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС залучатимуться в разі потреби", - йдеться в повідомленні КМВА в телеграм-каналі в понеділок увечері.

"1 вересня і сьогодні, 4 вересня, були хибні мінування всіх шкіл Києва. Тому зберігайте спокій. Поліція, ДСНС, СБУ вживають усіх необхідних заходів. Довіряйте правоохоронцям, дестабілізації безпекової ситуації в Києві ніхто не допустить", - сказав голова КМВА Сергій Попко, якого цитують у повідомленні.