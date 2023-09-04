Умєров подав до Ради заяву про відставку з посади голови ФДМ - Стефанчук

Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про відставку з посади голови Фонду державного майна України, повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від голови Фонду державного майна Рустема Умєрова про звільнення з посади. Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук на своїй сторінці у фейсбуці в понеділок.

Як повідомлялося, 3 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.

Уранці 4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку з обійманої посади.