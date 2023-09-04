Події

08:55 04.09.2023

Уночі над Миколаївщиною сили ППО знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу

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Уночі над Миколаївщиною сили ППО знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу

У ніч на понеділок сили протиповітряної оборони ліквідували розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня в повітряному просторі Миколаївської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у понеділок уранці.

Крім того, за минулу добу ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади, обстрілював з артилерії її акваторію, ворожого вогню зазнала також Куцурубська громада.

За інформацією Кіма, обійшлося без постраждалих.

Тим часом у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули спокійно.

 

 

 

Теги: #рф #атака #ситуація #миколаївська

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