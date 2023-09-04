Уночі над Миколаївщиною сили ППО знищили розвідувальний БПЛА невстановленого типу

У ніч на понеділок сили протиповітряної оборони ліквідували розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня в повітряному просторі Миколаївської області, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім у понеділок уранці.

Крім того, за минулу добу ворог завдавав ударів по береговій смузі м. Очаків Очаківської громади, обстрілював з артилерії її акваторію, ворожого вогню зазнала також Куцурубська громада.

За інформацією Кіма, обійшлося без постраждалих.

Тим часом у м. Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч минули спокійно.