Події

08:24 04.09.2023

У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

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У результаті обстрілів Херсонщини за добу одна людина загинула і п'ятеро поранено, включно з дитиною

Росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу, випустивши водночас 271 снаряд із різного озброєння, одна людина загинула і п'ятеро дістали поранення, серед них і дитина, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у понеділок уранці.

За його інформацією, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема в будівлю птахоферми в Херсонському районі, адміністративну будівлю в Бериславському районі та будівлі навчального закладу й АТ у Херсоні.

Тим часом по місту Херсон припало 10 снарядів.

Уточнюється, що окупанти атакували з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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