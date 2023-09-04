Події

02:57 04.09.2023

Сили оборони ліквідували 249 окупантів на Таврійському напрямку за добу – Тарнавський

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Сили оборони ліквідували 249 окупантів на Таврійському напрямку за добу – Тарнавський

Російські війська на Таврійському напрямку за минулу добу втратили 249 осіб особового складу та 20 одиниць військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського спрямування протягом доби виконали 1328 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні – 76, поранені – 170, полон – 3)", - написав він у Telegram.

За словами Тарнавського, всього минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Згідно з інформацією командувача, ЗСУ знищили один танк, дві ББМ, п'ять артилерійських систем та мінометів, один ПТРК, один БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та одна одиниця спеціальної техніки. Також було знищено два склади боєприпасів ворога.

 

Теги: #україна #ситуація #таврійський

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