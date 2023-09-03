Події

22:13 03.09.2023

Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

1 хв читати
Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

Президент України Володимир Зеленський обговорив у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном, серед іншого, захист одеського регіону.
"Сьогодні у розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого одеського регіону. Те, що може зробити Франція для захисту Одеси та області", - сказав він у відеозверненні в неділю.
"І є дуже важлива домовленість щодо тренувань у Франції наших пілотів", - додав він.

 

Теги: #україна #розмова #макрон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:35 03.09.2023
Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

Зеленський закликав депутатів Ради ухвалити закони про електронне декларування, про PEP-ів та зміни до закону про нацменшини

22:21 03.09.2023
Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

05:32 03.09.2023
Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW

Армія РФ підпалює мінні поля, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на півдні - ISW

00:40 03.09.2023
Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський

Армія РФ витратила 60% ресурсів на будівництво першої лінії оборони і тільки по 20% - на другу і третю лінії - Тарнавський

23:48 02.09.2023
Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

23:23 02.09.2023
Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

Унаслідок обстрілів протягом дня на Сумщині одна людина загинула, двоє дістали поранення

22:46 02.09.2023
Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

Увечері над Одеською областю збито ворожий безпілотник "MOHAJER-6" - Сили оборони півдня

22:25 02.09.2023
Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подають апеляцію

Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати подають апеляцію

05:42 02.09.2023
"Нова пошта" запустила послугу адресного забирання в Румунії

"Нова пошта" запустила послугу адресного забирання в Румунії

04:26 02.09.2023
Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

Найближчим часом розпочне роботу посол України у Бразилії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони України має очолити Рустем Умєров – Зеленський

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

Росіяни понад три години атакували дронами припортову інфраструктуру Одеської області, двоє співробітників порту госпіталізовані

ОСТАННЄ

Міноборони внесло зміни до наказу про ВЛК, розширивши перелік придатних до служби

ЗС України знищили три танки на східному напрямку

Війська РФ здійснили чотири обстріли Нікопольського р-ну протягом дня, обійшлося без жертв

ЗС України відбили натиск окупантів на чотирьох напрямках, за добу було понад 25 бойових зіткнень

ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

У Рівненській області в ДТП загинула дитина, вісім осіб госпіталізовано

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

Унаслідок вечірнього обстрілу Херсонщини одна людина загинула і троє постраждалих

ЗС України завдали за добу дев’ять ударів по місцях скупчення окупантів і по шести ворожих ЗРК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА