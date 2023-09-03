Зеленський обговорював із Макроном захист одеського регіону

Президент України Володимир Зеленський обговорив у розмові з президентом Франції Емманюелем Макроном, серед іншого, захист одеського регіону.

"Сьогодні у розмові з президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого одеського регіону. Те, що може зробити Франція для захисту Одеси та області", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"І є дуже важлива домовленість щодо тренувань у Франції наших пілотів", - додав він.