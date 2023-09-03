ВМС ЗСУ знищили ворожий патрульний катер, шестеро окупантів загинуло і двоє поранено

Військово-морські сили ЗСУ знищили патрульний катер противника КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря, шістьох окупантів ліквідували і ще двох поранили.

"У північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Ворог зазнав втрат у кількості 6 ліквідованих і 2 поранених окупантів", - ідеться в повідомленні.