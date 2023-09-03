Одна людина загинула, ще шістьох було поранено через обстріли Херсонської області

За добу одна людина загинула, ще шістьох було поранено через масовані обстріли з різних видів зброї по Херсонській області, повідомив голова військової обладміністрації Олександр Прокудін у неділю вранці.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення", - наголосив він у своєму телеграм-каналі.

Повідомляється, що "за минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 510 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів".

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в Херсоні.