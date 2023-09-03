Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

Росіяни атакували Одеську область ударними БПЛА, силами ППО збито 22 із 25 ворожих цілей, повідомляють у ранковому зведенні Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 3 вересня року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак ударними БпЛА "Shahed-136/131" з південного і південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим і Приморсько-Ахтарськ, РФ)", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі.

Загалом зафіксовано пуски 25 ударних БПЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одеської області. 22 з них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.