Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором", повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі X (Twitter) у суботу ввечері.

"Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості. Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору", - наголосив глава держави.

Зеленський написав, що Україна закликає союзників "підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони".

"Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та за його межами", - підсумував він.

Як повідомляло Мінвідновлення, встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня 2023 року.

