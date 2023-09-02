Події

23:48 02.09.2023

Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

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Ще два судна успішно пройшли тимчасовим "зерновим коридором" - Зеленський

Ще два судна успішно пройшли нашим тимчасовим "зерновим коридором", повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі X (Twitter) у суботу ввечері.
"Україна відновлює справжню свободу судноплавства в Чорному морі. Свобода вимагає рішучості. Я дякую працівникам портів і всім, хто забезпечує безпечне функціонування коридору", - наголосив глава держави.
Зеленський написав, що Україна закликає союзників "підтримати наші зусилля, надавши більше систем протиповітряної оборони".
"Разом ми здатні захистити свободу судноплавства в Чорному морі та за його межами", - підсумував він.
Як повідомляло Мінвідновлення, встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор насамперед використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Першим цей шлях пройшов контейнеровоз Joseph Schulte 16 серпня 2023 року.
 

Теги: #судна #україна #зеленський #зерновий_коридор

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