Події

20:34 02.09.2023

Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

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Російські війська завдали удару по Вугледару - загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення

Унаслідок, імовірно, авіаційного удару по Вугледару (Донецька обл.) загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення, розпочато розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Армія рф вбила у Вугледарі двох людей і ще двох поранила - за фактом обстрілу міста розпочато розслідування. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, 2 вересня 2023 року російська армія "здійснила, ймовірно, авіаційний удар по м. Вугледару. В епіцентрі влучень опинилася житлова забудова. Унаслідок вибуху в одній із багатоповерхівок загинули 43-річний чоловік та його 42-річна дружина. Дев'ятнадцятирічна донька подружжя та ще одна місцева жителька 53 років дістали поранення. З мінно-вибуховими травмами, контузіями та забоями їх доправлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги".

Вибухами зруйновано частину під'їзду житлового будинку, пошкоджено перекриття, понівечено вікна та балкони.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #вугледар

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