У результаті обстрілу в м. Середина-Буда загинув поліцейський під час виконання службових обов'язків

Унаслідок ворожого обстрілу м. Середина-Буда (Сумська обл.) загинув поліцейський під час документування попередніх руйнувань, завданих російськими окупантами, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами якраз документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією", - написав Клименко в телеграм-каналі в суботу.

"У Руслана залишилися дружина, яка служить у ювенальній поліції, і дві доньки 11 і 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім'ю неодмінно подбають", - наголосив міністр.

За його даними, прикордоння Сумщини щодня під вогнем ворога. "Лише протягом минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 людини та ще 16 отримали поранення"