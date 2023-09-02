Події

19:42 02.09.2023

У результаті обстрілу в м. Середина-Буда загинув поліцейський під час виконання службових обов'язків

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У результаті обстрілу в м. Середина-Буда загинув поліцейський під час виконання службових обов'язків

Унаслідок ворожого обстрілу м. Середина-Буда (Сумська обл.) загинув поліцейський під час документування попередніх руйнувань, завданих російськими окупантами, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами якраз документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією", - написав Клименко в телеграм-каналі в суботу.

"У Руслана залишилися дружина, яка служить у ювенальній поліції, і дві доньки 11 і 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім'ю неодмінно подбають", - наголосив міністр.

За його даними, прикордоння Сумщини щодня під вогнем ворога. "Лише протягом минулого тижня зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 людини та ще 16 отримали поранення"

 

 

 

Теги: #жертва #обстріл #сумська_область

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