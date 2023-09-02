Події

19:31 02.09.2023

Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

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Росіяни обстріляли Краматорськ із РСЗВ, за попередніми даними, без жертв

Російські окупаційні війська в суботу обстріляли м. Краматорськ із РСЗВ - пошкоджено квартиру в багатоповерховому будинку, є влучання на території цвинтаря, пошкоджено дорожнє полотно, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Краматорськ під ворожим вогнем - росіяни обстріляли місто з РСЗВ. Окупанти вдарили сьогодні близько 16:40, влучили у квартиру багатоповерхівки, на територію поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу ввечері.

Як уточнив очільник ОВА, "ракета, яка влучила в житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав".

Зараз на місці працюють рятувальники та поліція.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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