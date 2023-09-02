ЗС України знешкодили 289 окупантів на таврійському напрямку за добу

Російські війська на таврійському напрямку за минулу добу втратили 289 осіб особового складу та 32 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 289 осіб (безповоротні - 77, поранені - 208, полон - 4)", - написав Тарнавський у телеграм-каналі в суботу ввечері.

За даними командувача, за добу знищено 32 одиниці військової техніки противника. "Зокрема, 4 танки, 10 ББМ, 7 артилерійських систем і мінометів, 1 ППО, 1 БПЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки. Також було знищено 5 складів боєприпасів ворога.