Глава Міноборони Польщі заявив про плани зробити сухопутні війська країни до 2025 року найсильнішими в Європі

До 2025 р. польські сухопутні війська стануть найсильнішими в Європі, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Нинішній план технічної модернізації охоплює практично всі види військового оснащення, що в найближчі роки виведе наші збройні сили в першу лігу світу. Запевняю вас, у разі, якщо Prawo i Sprawiedliwosc (правляча партія Польщі - "ІФ-У") продовжить свою місію після осінніх виборів, упродовж двох років у нас будуть найсильніші сухопутні війська в Європі", - сказав очільник Міноборони Польщі в інтерв'ю газеті Nasz Dziennik.

За його словами, особлива увага приділяється посиленню бронетанкових і мотострілецьких військ за рахунок поставок нових танків Abrams і K2, а також бойових машин піхоти Borsuk. "Паралельно відбувається розширення ракетних військ і артилерії за рахунок придбання самохідних гаубиць K9 і Krab, а також реактивних систем залпового вогню Chunmoo і HIMARS. Інтегрована система ППО створюється практично з нуля", - додав міністр.

"Мій пріоритет, щоб військо польське було сильним і численним, тому що воно є гарантом безпеки Польщі", - заявив Блащак.