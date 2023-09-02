Події

15:38 02.09.2023

Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

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За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України): унаслідок обстрілу окупантів у суботу поранено двох енергетиків.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, "за даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території російської федерації здійснили мінометний обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди влучили у службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Двоє працівників дістали поранень. Також пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство".

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

 

Теги: #прокуратура #енергетика #обстріли #сумиобленерго

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