Двоє енергетиків поранені внаслідок чергового обстрілу м. Середина-Буда в Сумській області - прокуратура

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України): унаслідок обстрілу окупантів у суботу поранено двох енергетиків.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, "за даними слідства, 2 вересня 2023 року близько 10:30 окупанти з території російської федерації здійснили мінометний обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району. Снаряди влучили у службовий автомобіль філії "Шосткинський РЕМ" АТ "Сумиобленерго". Двоє працівників дістали поранень. Також пошкоджено лінію електропередачі, дві установи та місцеве підприємство".

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.