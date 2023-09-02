РФ прагне відволікти українські війська і змусити їх розділити сили між Оріховим і Куп'янськом - британська розвідка

Імовірно, що російські війська прагнуть відволікти ЗСУ від контрнаступу і тим самим змусити українських військових розділити свої сили між Оріховим (Запорізька область) і Куп'янськом (Харківська область), вважають у британській розвідці.

"Українські війська продовжують вести наступальні дії по осі Оріхів на півдні України, їхні підрозділи досягли першого російського головного оборонного рубежу. Російські війська, що складаються здебільшого з підрозділів 58 загальновійськової армії та ВДВ, прагнуть зупинити український контрнаступ, одночасно підтримуючи власний наступ на північному напрямку в районі Куп'янська", - йдеться в повідомленні, опублікованому в Twitter Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

У розвідці зазначають, що РФ продовжує зміцнювати вісь під Куп'янськом, і, найімовірніше, прагне використати у своїх інтересах невеликі успіхи, яких окупанти досягли там.

"Однак Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву", - наголошується в повідомленні.