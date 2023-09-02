Внаслідок нічного обстрілу Херсона постраждали двоє людей - ОВА

У ніч на суботу російські окупанти обстріляли Херсон, унаслідок цього постраждали 69-річна жінка та 49-річний чоловік, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Вночі окупанти покрили вогнем Херсон. Постраждала 69-річна жінка. У неї мінно-вибухова травма, поранення обличчя та гостра реакція на стрес. Медики надали постраждалій допомогу на місці. Також травмований чоловік 49 років. Його госпіталізували до медзакладу з осколковим пораненням грудної клітки та мінно-вибуховою травмою", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.