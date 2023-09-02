Події

10:30 02.09.2023

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

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Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми на понад 0,5 млрд грн - СБУ та БЕБ

Служба безпеки України вручила підозру за двома статтями Кримінального кодексу бізнесмену Ігорю Коломойському.

"За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у скоєнні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

У Службі безпеки вказують, що Коломойському оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) і ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їхнього виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

"Було створено кредитні зобов'язання товариства безпосередньо перед олігархом і всі наступні перерахування заборгованості згаданого товариства надходили на особистий рахунок Коломойського", - уточнило БЕБ у своєму пресрелізі.

Зазначається, що досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Теги: #сбу #коломойський #беб

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