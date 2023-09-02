Єрмак поінформував Саллівана про створення робочих груп із розробки пропозицій щодо реалізації Формули миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, повідомила пресслужба глави держави.

"Керівник Офісу глави держави повідомив про створення робочих груп з напрацювання пропозицій щодо реалізації кожного з 10 пунктів Формули миру", - йдеться в повідомленні.

Також Єрмак поінформував співрозмовника про обстановку на полі бою, успішне просування сил оборони на певних ділянках фронту, а також озвучив потреби українського війська для продовження дій зі звільнення територій нашої країни від російських окупантів.

Крім того, очільник ОП наголосив на важливості продовження роботи з укладення двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в рамках Спільної декларації G7 про підтримку держави.