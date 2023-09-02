Противник випустив 212 снарядів по території Херсонської області, є жертви і поранені

Російські окупаційні війська за добу випустили 212 снарядів територією Херсонської області, є жертви і поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 212 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення", - ідеться в його телеграм-каналі.

По місту Херсон ворог випустив шість снарядів, зазначив голова ОВА.

Прокудін зазначив, що окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію агропідприємства в Херсоні.