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07:49 02.09.2023

Радник президента США Салліван зустрівся з керівниками антикорупційних відомств України

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Радник президента США Салліван зустрівся з керівниками антикорупційних відомств України

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся з делегацією керівників українських антикорупційних відомств, йдеться в повідомленні Білого дому.

Як зазначається, до делегації з України увійшли директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, спеціальний антикорупційний прокурор Олександр Клименко та голова Верховного суду Віра Михайленко.

Сторони обговорили прогрес, досягнутий Україною в боротьбі з корупцією та забезпеченні автономії антикорупційних інституцій.

Також у заяві Білого дому йдеться про те, що Салліван наголосив на важливому значенні для будь-якого демократичного суспільства незалежних, неупереджених правоохоронних і судових інституцій, здатних розслідувати, переслідувати і виносити судові рішення у справах про корупцію.

Разом із тим, США підтвердили непохитну підтримку антикорупційних реформ в Україні та захист українською державою своєї демократії від російської агресії.

 

 

 

Теги: #сша #антикорупційні_органи #салливан

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