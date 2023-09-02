Події

07:10 02.09.2023

У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

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У Німеччині прокуратура розслідує замах на вбивство дитини через українську мову

Німецька прокуратура розслідує замах на вбивство 10-річного українського хлопчика, повідомляє прокуратура Нижньої Саксонії.

Зазначається, що інцидент стався в місті Айнбек 26 серпня близько 17.40 за київським часом. Поліція з'ясувала, що кілька українських дітей гуляли районом мосту. Невідомий чоловік, на вигляд 30-45 років, "наказав" дітям розмовляти російською. Він також стверджував, що Україна почала війну.

За даними правоохоронців, чоловік потягнув одну дівчинку за волосся, а потім схопив 10-річного хлопчика і перекинув його через перила в канал.

"Хлопчик ударився об залізні балки, прикріплені до мосту, і отримав поранення голови та лівої стопи. Коли він лежав у каналі, чоловік кинув у нього скляну пляшку, яка влучила потерпілому в ділянку правого плеча. Після цього невідомий зник із місця злочину", - сказано в повідомленні.

У прокуратурі запевнили, що слідчі дії тривають, а нападника розшукують, і попросили можливих свідків надати інформацію.

 

 

 

Теги: #замах #німеччина #дитина

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