"Нова пошта" запустила послугу адресного паркану в Румунії

Група компаній "Нова пошта" запустила у Румунії можливість викликати кур'єра за адресою, щоб відправити документи та посилки до 30 кг до України, повідомила прес-служба групи у п'ятницю.

Згідно з релізом, кур'єра можна викликати на будь-яку адресу на всій території Румунії з понеділка по п'ятницю, вартість виклику кур'єра становить 80 грн, які оплачуються додатково до вартості послуги доставки.

Щоб викликати кур'єра в Румунії, потрібно самостійно підготувати посилку до відправки, заповнити заявку на виклик кур'єра на сайті, додатку або бізнес-кабінеті, оплатити замовлення і передати його кур'єру в закритому вигляді.

Відстежити посилку можна за допомогою трекінгу на сайті NovaPost та в мобільному додатку.

Як повідомлялося, з України до Румунії можна відправити посилки на будь-яку адресу або до відділення NovaPost, яке відкрилося в червні цього року в Бухаресті.

В даний час NovaPost вже працює у Литві, Польщі, Чехії, Молдові, Румунії та Німеччині.

До мережі "Нова пошта" в Україні на початок липня входило понад 10 тис. відділень та понад 14 тис. поштоматів.

За даними "Стандарт-Рейтингу", чистий прибуток "Нової пошти" в I-півріччі 2023 року склав 2 млрд 402,5 млн грн, що майже вп'ятеро перевищує показники аналогічного періоду 2022 року, виручка збільшилася на 83,9% - до 16 млрд 743,8 млн грн, а EBITDA у більш ніж 2,2 рази, до 2 млрд 910,1 млн грн.