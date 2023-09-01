Події

21:01 01.09.2023

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист, його колегу госпіталізовано

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Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист, його колегу госпіталізовано

У п'ятницю ввечері російські окупанти обстріляли селище в Білозерській громаді Херсонської області, внаслідок обстрілу загинув тракторист, його колега зазнав тяжких травм і був госпіталізований, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 19:00 російські військові, попередньо з артилерії, обстріляли селище в Білозерській громаді на Херсонщині. Під ворожий обстріл потрапила тракторна бригада на території агропідприємства. Травми, несумісні з життям, отримав водій трактора. Його колега важко травмований і доставлений у лікарню", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Крім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автотранспорт і спецтехніку.

Під процесуальним керівництвом Олешківської окружної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #херсонська_область

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