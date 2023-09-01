Данія пропонує збільшити допомогу Україні до 1,5 млрд данських крон на 2024 рік

Уряд Данії пропонує збільшити допомогу на цивільні потреби України з 1,2 до 1,5 млрд данських крон наступного року, повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

"Данія збільшить рамки допомоги на розвиток України, яка знову стане найбільшою країною-одержувачем данської допомоги. У законі про фінанси на 2024 рік уряд пропонує збільшити з 1,2 до 1,5 млрд данських крон (≈$43,5 млн - ІФ-У), які виділяють на цивільні потреби України та країн Східного сусідства в рамках Фонду України", - йдеться в повідомленні данського МЗС.

Міністр у справах міжнародного розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен наголосив, що "допомога Україні та українському народу є основним пріоритетом для уряду".

"Тому цього року ми знову спрямовуємо рекордно високу суму на цивільні потреби, щоб продовжувати надавати важливу підтримку та допомагати долати важкі наслідки війни. Відновлення України буде тривалим, а потреби величезними", - наголосив міністр.

У МЗС зазначають, що допомога буде спрямована на надання екстреної допомоги жертвам війни, а також на відновлення найважливіших об'єктів інфраструктури України.

"На прохання самої України уряд узяв на себе особливу відповідальність за місто Миколаїв і його відновлення. У Миколаєві Данія допомагає забезпечити кращий доступ до води та тепла, а також відновлює та ремонтує житлові квартали, школи та медичні заклади", - зазначають у данському міністерстві.

Окрім цього, Данія надаватиме допомогу таким країнам, як Грузія та Молдова, прискорюючи реформи та масштабні процеси демократизації, з якими вони стикаються, оскільки наслідки вторгнення РФ поширюються і на сусідні країни з Україною, "які страждають від російського впливу, приймання українських біженців і проблем з енергопостачанням".